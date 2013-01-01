В Тамбовской области открыли вторую очередь крупного комплекса по разведению товарной рыбы



Проект с общим объемом инвестиций 160 миллионов рублей ООО «Тамбовский осетр» реализует при Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса Тамбовской области.

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин отмечает, что «Тамбовский осетр» - это модельный проект современного агропромышленного комплекса, который может быть успешно тиражирован в других муниципалитетах региона, обеспечить население полезными продуктами питания, а также выращивать рыбопосадочный материал благородных пород для зарыбления водоемов области.

Первое рыбоводческое предприятие проекта ООО «Тамбовский осетр» было запущено год назад. Мощность нового производства составляет 50 тонн рыбы осетровых пород в год.На сегодняшний день в проект вложено свыше 70 миллионов рублей. Построено два корпуса предприятия, ведется строительство третьего, начаты работы по созданию перерабатывающего цеха. В каждом из двух действующих цехов в год можно производить 20 тонн осетра и до 50 тонн сома. В планах компании - довести производство сома до 100 тонн в год в каждом корпусе.

На рыбоводческом предприятии уже разводят сома, осетра, форель, в этом году начнется эксперимент по производству дорадо и планируется производство черной икры. Сегодня здесь работает более 20 человек, по мере развития предприятия количество рабочих мест увеличится вдвое.

По словам вице-губернатора Сергея Иванова, вскоре в Мичуринском районе ООО «Агро-М» будет открыто аналогичное предприятие по выращиванию осётра, сома и другой рыбы, а к 2023 году Тамбовская область планирует выйти на самообеспеченность рыбоводческой продукцией.

Для этого в регионе разработан комплекс мер по поддержке предприятий по выращиванию рыбы в открытых водоемах и круглогодично в закрытых помещениях.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ