В Тамбовской области открыли первую в регионе теплицу пятого поколения



В реализацию проекта инвестировано почти 380 млн рублей, а в построенной в селе Красненькое круглогодичной современной теплице АО «Тепличное» ежегодно планируют производить 950 тонн огурцов.

В теплице пятого поколения с интеллектуальной системой досвечивания и компьютерным управлением микроклиматом используется система капельного орошения, минерального питания и дезинфекции, внедрена биологическая защита растений, а соцветия огурцов опыляют шмели. Урожай в таких теплицах в два раза выше, чем в теплицах антрацитовского типа.

Чтобы повысить рентабельность инвестиционного проекта АО «Тепличное» были закуплены газопоршневые станции, которые снизили расходы на электроэнергию в два с половиной раза.

С вводом новых теплиц общая площадь тепличного комплекса достигла 15 га. В них теперь будут собирать 6 тыс. тонн овощей.

АО «Тепличное» основано в 1980 году. Промышленные зимние остекленные теплицы антрацитовского типа были построены в период с 1980 по 1985 гг. на площади 12 гектаров, в 2012 году введено в оборот еще 2 гектара теплиц. В 2018 году в «Тепличном» собрали овощей почти на 327 тонн больше, чем в 2017 году.

Предприятие специализируется не только на выращивании огурцов, но и производит томаты, редис, сладкий перец, зелень, а 80 процентов урожая реализуется в Тамбовской области.

Одновременно в Мичуринском районе строится тепличный комплекс на 92 гектарах. И с его вводом в эксплуатацию жители Тамбовской области на сто процентов будут обеспечены местными свежими овощами хорошего качества.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ