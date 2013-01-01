В Тамбовской области началось строительство высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский»
В Тамбовской области началось строительство высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский». Капсулу под строительство предприятия заложил сегодня губернатор Александр Никитин. Торжественная церемония состоялась в рамках Всероссийской выставки «День садовода-2018».
Напомним, что договоренность между губернатором Александром Никитиным и генеральным директором компании «Технологии тепличного роста» Сергеем Рукиным о реализации проекта была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, развитие тепличного овощеводства — приоритетное направление АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.
- Год назад на Петербургском форуме мы договорились о реализации этого проекта и сегодня уже приступаем к его конкретному воплощению. Кредитная линия одобрена, вся необходимая инфраструктура предоставлена, все обязательства, которые мы на себя приняли, выполним, - сказал губернатор Александр Никитин.
После реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России. Общая площадь составит 100 гектаров. К концу 2019 года будет введена в эксплуатацию первая очередь строительства площадью 30 гектаров. После выхода на проектную мощность объем производства составит 17 тысяч тонн томатов в год (с последующим увеличением до 84,3 тысячи тонн овощей год в результате реализации 2-й и 3-й очередей). Запуск объекта на полную производственную мощность обеспечит рабочими местами почти 1400 человек.
- Меня, как главу региона, несомненно, волнуют налоговые поступления, инвестиции, но, в первую очередь, меня волнует занятость. Здесь будет создано почти 1400 рабочих мест. Это очень серьёзный социальный эффект, - отметил Александр Никитин.
Как и на других предприятиях холдинга, на 100% площадей выращивания будет применяться система искусственного досвечивания растений, позволяющая выращивать свежие овощи круглый год. Высокую эффективность производства и стабильное качество продукции будут обеспечивать автоматизированные системы управления микроклиматом и компьютеризированный контроль динамики роста и состояния растений.
Продолжит «День садовода» научно-практическая конференция. Глава региона вместе с представителями Минсельхоза и российским научным сообществом обсудят современные тенденции повышения эффективности садоводства России.
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