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Восточный экономический форум

В Тамбовской области началось строительство высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский»

Сен 21
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области началось строительство высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский»

В Тамбовской области началось строительство высокотехнологичного тепличного комплекса «Мичуринский». Капсулу под строительство предприятия заложил сегодня губернатор Александр Никитин. Торжественная церемония состоялась в рамках Всероссийской выставки «День садовода-2018».
К реализации масштабного инвестиционного проекта стоимостью свыше 28 миллиардов рублей приступил петербургский производитель овощей «Технологии тепличного роста». На предприятии будут выращивать томаты, сладкий перец, баклажаны, огурцы, салаты, зелень. Благодаря реализации этого проекта, к 2022 году Тамбовская область выйдет на стопроцентную самообеспеченность по свежим овощам. Объем производства с выходом на полную мощность составит от 50 до 100 тысяч тонн в год (в зависимости от культур).

Напомним, что договоренность между губернатором Александром Никитиным и генеральным директором компании «Технологии тепличного роста» Сергеем Рукиным о реализации проекта была достигнута в рамках XXII Петербургского международного экономического форума. По словам главы региона, развитие тепличного овощеводства — приоритетное направление АПК области в рамках курса на импортозамещение, поэтому инвестору оказана вся необходимая государственная поддержка.

- Год назад на Петербургском форуме мы договорились о реализации этого проекта и сегодня уже приступаем к его конкретному воплощению. Кредитная линия одобрена, вся необходимая инфраструктура предоставлена, все обязательства, которые мы на себя приняли, выполним, - сказал губернатор Александр Никитин.

После реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России. Общая площадь составит 100 гектаров. К концу 2019 года будет введена в эксплуатацию первая очередь строительства площадью 30 гектаров. После выхода на проектную мощность объем производства составит 17 тысяч тонн томатов в год (с последующим увеличением до 84,3 тысячи тонн овощей год в результате реализации 2-й и 3-й очередей). Запуск объекта на полную производственную мощность обеспечит рабочими местами почти 1400 человек.

- Меня, как главу региона, несомненно, волнуют налоговые поступления, инвестиции, но, в первую очередь, меня волнует занятость. Здесь будет создано почти 1400 рабочих мест. Это очень серьёзный социальный эффект, - отметил Александр Никитин.

Как и на других предприятиях холдинга, на 100% площадей выращивания будет применяться система искусственного досвечивания растений, позволяющая выращивать свежие овощи круглый год. Высокую эффективность производства и стабильное качество продукции будут обеспечивать автоматизированные системы управления микроклиматом и компьютеризированный контроль динамики роста и состояния растений.

Продолжит «День садовода» научно-практическая конференция. Глава региона вместе с представителями Минсельхоза и российским научным сообществом обсудят современные тенденции повышения эффективности садоводства России.



 
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