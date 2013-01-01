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В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха

Янв 16
Москва Центральный федеральный округ
В Тамбовской области на локомотиворемонтном заводе приступили к строительству нового крупного цеха

В Тамбовской области на Мичуринском локомотиво-ремонтном заводе «Милорем» прошла церемония закладки первого камня в строительства нового цеха сборки/разборки тепловозов. Объём капиталовложений составит более 700 миллионов рублей, треть из которых будет направлена на приобретение современного оборудования. Ввод цеха в эксплуатацию позволит создать 400 новых рабочих мест. Проект планируют реализовать в течение одного года.
Общая площадь земельного участка, выделенная под строительство, составляет около 11 тыс. кв. метров. Новый производственный корпус размером 100 на 50 метров будет иметь высоту, которая должна обеспечивать работу грузоподъёмного крана до 50 тонн с высотой подъёма не менее 12 метров.

Будущий цех соберет под одной крышей специалистов сразу из нескольких подразделений, что позволит более эффективно и оперативно осуществлять производственные процессы. При этом предприятие получит возможность выполнять почти вдвое больше заказов по ремонту секций локомотивов от РЖД.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ



 
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