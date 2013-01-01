В Тамбовской области инвестиции в промпроизводство выросли до 6 млрд рублей



Рост инвестиций, новые рабочие места и увеличение объемов производства – на заседании Ассоциации промышленников и предпринимателей подвели предварительные итоги за 2018 год. Участие в ее работе принял первый заместитель главы администрации области Александр Ганов.

Уходящий год для тамбовской промышленности станет одним из лучших. По словам начальника управления по развитию промышленности и торговли Наталии Макаревич, рост отмечен по всем ключевым показателям. Так, например, ожидается, что индекс физического объема производства составит 117 процентов. Во многом его обеспечила пищевая промышленность. Хорошо сработали и индустриальные предприятия. Здесь ожидаемый рост по итогам года составит 10 процентов. Инвестиции в промпроизводство выросли на 11 процентов и составят более 6 миллиардов рублей. На тамбовских предприятиях создана одна тысяча рабочих мест.

«Нам есть чем гордиться. Наш лидер – это завод Пигмент. Очень здорово сработал Тамбовский вагоноремонтный завод. Котовский пороховой завод, где еще недавно были серьезные проблемы, существенно увеличил производство. Новые рабочие места созданы на «Фарадее». Это предприятие выиграло конкурс на производство обуви для Росгвардии. «Электроприбор» показал хорошие результаты. Во многом это стало возможным благодаря поддержке губернатора Александра Никитина. Он лично занимается каждым предприятием. Мы лоббируем интересы наших промышленников. Презентуем продукцию наших заводов, в том числе, и на выставке Минпромторга России», - отметила Наталия Макаревич.

Большое внимание региональные власти уделяют налоговой дисциплине. Благодаря успешной работе тамбовской промышленности отчисления в областную казну по итогам года вырастут почти на 21 процент и составят более 3 миллиардов рублей. Своевременные налоговые поступления позволят реализовать социальные программы. Руководство ведущих тамбовских предприятий очень серьезно подходит к реализации задач, поставленных губернатором Александром Никитиным.

Заседание прошло на территории АО «Биохим». Это одного из успешных предприятий региона с давней историей, которое специализируется на производстве спиртов. Его продукция сегодня поставляется для нужд различных отраслей народного хозяйства – начиная от парфюмерии и заканчивая авиакосмической отраслью. В 2018 году продукция предприятия удостоена золотой медали конкурса "100 лучших товаров России". Хотя еще в конце 1990-х это предприятие было на грани банкротства. Производство не работало. Однако благодаря целеустремленности и желанию работать АО «Биохим» преодолел кризис и стал успешным предприятием. Этот пример служит лучшим доказательством того, что при желании можно преодолеть любые трудности.