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ИЗМИР

В Тамбовской области для контроля ЖКХ привлекут общественные префектуры

Июн 18
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области для контроля ЖКХ привлекут общественные префектуры

На оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина проанализированы итоги работы Госжилнадзора за прошлый год и определены главные задачи сегодняшней повестки.
На оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина проанализированы итоги работы Госжилнадзора за прошлый год и определены главные задачи сегодняшней повестки.

В круг полномочий Госжилнадзора входит контроль деятельности 67 управляющих организаций, подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимний период, порядка начислений населению за жилищно-коммунальные услуги, обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования.

Начальник управления Госжилнадзора области Сергей Захарцев отметил, что количество обращений граждан снизилось в сравнении с предыдущим годом на 27 процентов. Значительное снижение жалоб наблюдается по нарушениям правил содержания и ремонта жилых помещений и по нарушениям нормативов обеспечения коммунальными услугами в сферах тепло- и водоснабжения. Однако, если жители областного центра и Мичуринска стали меньше жаловаться в инспекцию, то котовчане и рассказовцы наоборот проявили активность, особенно в осенне-зимний период. Чаще всего жителей беспокоит плохое отопление и несвоевременная уборка дворов. И здесь есть над чем работать местному самоуправлению.

Глава региона Александр Никитин считает, что Госжилнадзор справедливо ужесточил контроль за деятельностью управляющих компаний и стал чаще применять к ним штрафные санкции, а иных лишать лицензий. За период с даты введения системы лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами (1 мая 2015 года) по июнь 2017 года на территории области аннулировано 7 лицензий. В этом году лицензий лишились две недобросовестные компании. И еще два дела рассматриваются в суде.

Учитывая расширение полномочий по контролю в сфере ЖКХ и управления домами, губернатор Александр Никитин предложил руководителю Госжилнадзора Сергею Захарцеву повысить эффективность контрольной работы за счет подключения общественности. Мало информировать население об их правах и обязанностях, надо еще и вовлекать его в процесс решениях собственных жилищно-коммунальных проблем. Тогда и порядка будет больше, а жалоб меньше.

- Общественные префектуры, территориальные органы общественного самоуправления, общественный совет по вопросам ЖКХ при главе администрации области, НКО — это большая сила для наведения порядка в каждом доме и дворе, - считает глава администрации области.

На фото: Начальник управления Госжилнадзора области Сергей Захарцев отчитался о проделанной за год работе на совещании у главы администрации области Александра Никитина.



 
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