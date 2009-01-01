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В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи

Ноя 13
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбовской области будет создана одна из первых в стране арт-резиденций для молодежи

Universal university и арт-кластер «Таврида» помогут создать новые креативные пространства в регионах. Тамбовская область – в числе пилотных субъектов, в которых в 2020 году появятся первые арт-резиденции. В Тамбове такой площадкой станет пространство «Гараж».
Его презентовал губернатор Александр Никитин на стратегической сессии фестиваля «Таврида-АРТ» в августе. Сейчас в Москве проходит обучение для тех, кто хочет создать в своем городе арт-резиденции. В обучении принимают участие и представители от нашей области.

В образовательной программе «Арт-резиденции: стратегия создания и продвижения креативных пространств» принимают участие 70 представителей из 14 регионов России: Калининградской, Нижегородской, Ивановской, Астраханской, Белгородской, Тамбовской, Тюменской, Сахалинской области, республики Калмыкия, Татарстана, Башкортостана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского и Ставропольского края.

По итогам программы, которая продлится до конца ноября, участники получат теоретическую и практическую базу для создания и развития креативного пространства в своем регионе, презентуют разработанные концепции перед комиссией. А главным результатом программы должна стать единая экосистема креативных пространств, которая в ближайшие три года охватит всю страну.

Напомним, что губернатор Александр Никитин, презентуя арт-резиденцию «Гараж» на фестивале «Таврида-АРТ» в августе, отметил, что с инициативой создания такой площадки выступила молодёжь, а региональная власть эту инициативу поддержала.

- В Тамбовской области с каждым годом становится всё​ больше творческих и активных молодых людей и совершенно логично, что для полного раскрытия их потенциала необходимо создание современного арт-пространства, где каждый желающий получит возможность для реализации своего проекта или сможет приобщиться к современному искусству. Одним из возможных решений станет создание современных и инновационных объектов культурного просвещения и досуга – арт-резиденций, - сказал Александр Никитин.

Арт-резиденция «Гараж» будет создана на базе здания гаража спортивно-тренировочного центра «Тамбов». Сегодня это пустой ангар площадью 1334 квадратных метров, в ближайшем будущем – современное многофункциональное пространство. Оно объединит театральную площадку, место для проведения репетиций и спектаклей, концертов и творческих вечеров. Здесь будет зал на 600 мест, сцена-конструктор,​ рекреации для выставок, инсталляций, зона для буфета, пресс-конференций, репетиционные комнаты.

Проект будет реализовываться за счет бюджетных и внебюджетных средств. Планируется включить его в федеральный проект «Культурная среда» национального​ проекта «Культура». Реализация будет проходить в несколько этапов, что позволит ввести в эксплуатацию первые локации арт-резиденции «Гараж» уже в следующем году.



 
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