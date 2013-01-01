В тамбовских сельских школах создают



На базе двенадцати сельских школ региона к началу нового учебного года будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Повсеместно помещения уже отремонтированы, идет закупка необходимого оборудования. Например, в филиале Новолядинской школы в селе Тулиновка в одном из помещений Центра установили большую грифельную доску, которая заняла всю стену. Здесь будут проводиться групповые занятия по проектной деятельности ребят.

Это новая возможность для развития способностей детей. Доска темная, можно поиграть на контрасте цветов, - говорит учитель ИЗО, технологии и черчения Анастасия Бучнева.

Центры «Точка роста» будут созданы в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На эти цели из федерального бюджета будет выделено свыше 19,2 миллиона рублей. Из областного бюджета на условиях софинансирования добавят 393,6 тысячи рублей. Кроме того, дополнительно на создание центров из областного бюджета направят около 14,5 миллиона рублей.

Выступая с отчетом о деятельности администрации области за 2018 год на расширенном заседании Тамбовской областной Думы, губернатор Александр Никитин подчеркнул:

- Мы продолжаем создание новых ультрасовременных условий в общем образовании.

Под Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в каждой из школ-участников проекта выделили два помещения. По словам проректора по проектной деятельности Института повышения квалификации работников образования области Елены Примаковой, такие помещения будут многофункциональными. В одном будет вестись предметная спецификация по информатике, технологии, ОБЖ. Кабинет оснастят современным оборудованием: 3-Dпринтерами, квадракоптерами, новейшими компьютерами и многим другим. Второй кабинет, где как раз и будет оборудована грифельная доска, предназначен для реализации проектной деятельности. Так, в рамках учебных планов по дисциплине «ОБЖ» ребята будут изучать информационную безопасность и кибергигиену. Для развития математического мышления они будут обучаться игре в шахматы.

Все центры будут рассчитаны на полный рабочий день. До обеда здесь будут проходить уроки, после – организованы занятия в рамках дополнительного образования детей. По выходным дням планируется проводить мероприятия семейного досуга. Например, в то же воскресенье девчонки и мальчишки смогут прийти в «Шахматную гостиную» со своими родителями.

- Центры «Точка роста» предоставят равные образовательные возможности детям вне зависимости от места их проживания, - отметила Елена Примакова.

Каждый Центр в области будут обслуживать семь специалистов. И пока оборудование российского производства поступает в сельские школы, их педагоги активно готовятся к новым занятиям.

Так, учителя сельских школ проходят курсы повышения квалификации, осваивают технологии решения изобретательских задач и методику формирования у обучающихся «гибких компетенций» (командная работа, креативное и критическое мышление).

На днях стало известно, что Тамбовская область стала победителем конкурсного отбора министерства просвещения РФ. И к 2021 году в сельских школах и малых городах планируется создать 112 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».