В тамбовских электричках дети и студенты смогут ездить по льготному тарифу



Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин подписал постановление о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде пригородным железнодорожным транспортом. Оно предусматривает, что для детей в возрасте от 5 до 7 лет билет будет стоить 25 процентов от установленной цены. Для школьников и студентов скидка составит 50 процентов.

Для детей в возрасте от 5 до 7 лет 75-процентная скидка будет действовать на протяжении всего 2019 года. Школьники и студенты смогут воспользоваться скидкой по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года. Дети до 5 лет пользуются бесплатным проездом.

Для получения скидки при покупке билета для детей в возрасте от 5 до 7 лет необходимо предоставить в кассе свидетельство о рождении. Школьникам и студентам – справку с места учебы или ученический (студенческий) билет. Льгота действует при покупке детского билета на проезд между станциями внутри области.

«Такая мера поддержки уже действует в Липецкой, Белгородской, Курской областях. Теперь она вводится в Тамбовской области. Такой шаг стал возможен благодаря принципиальной позиции губернатора Александра Никитина, который выстраивает социальную политику в интересах семьи и детства», - пояснили в областном управлении транспорта и автомобильных дорог.

Постановление уже вступило в силу. Затраты железнодорожникам в полном объеме компенсирует бюджет Тамбовской области.