В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра
Сегодня губернатор Александр Никитин посетил перинатальный центр детской областной клинической больницы. Строительство объекта завершено. В первом квартале 2018 года после получения лицензии здесь примут первых пациентов.
Александр Никитин отметил, что в Тамбовской области зафиксированы самые низкие показатели младенческой смертности в стране. И это было отмечено на заседании правительства, которое накануне провел премьер Дмитрий Медведев.
«С открытием этого центра наше здравоохранение должно непросто удержать высокую планку, но и шагнуть дальше за счет развития новых технологий. Это один из лучших подарков, который сделан нашим жителям. Кроме того, в этом центре смогут оказывать медицинские услуги и консультации пациентам из других регионов», - подчеркнул губернатор.
Строительство перинатального центра в Тамбове началось в 2014 году. В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина функции заказчика по строительству и вводу в эксплуатацию объекта возложены на Госкорпорацию «Ростех». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком. Такая проблемная ситуация возникла не только в Тамбовской области, но и в других регионах страны.
Как отметил Александр Никитин, Тамбовская область полностью выполнила все взятые обязательства, включая подготовку специалистов, обеспечение необходимой инфраструктуры и подключение к инженерным сетям. Строительство здания велось в три смены. Администрация региона вела постоянный контроль за соблюдением графика работ. В итоге объект удалось достроить и сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.
Перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он станет крупнейшим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет 2,6 миллиарда рублей, из которых почти 527 миллионов рублей – средства бюджета Тамбовской области. Для обеспечения деятельности центра закуплено свыше 2 тысяч единиц медицинского и 9,2 тысячи единиц технологического оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря. Для работы в перинатальном центре обучены 178 специалистов. Всего здесь будут работать 670 человек.
Введение в эксплуатацию перинатального центра позволит создать трехуровневую систему и вывести на качественно новый уровень организацию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.
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