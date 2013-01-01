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ИЗМИР

В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра

Дек 29
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове ввели в эксплуатацию здание перинатального центра

Сегодня губернатор Александр Никитин посетил перинатальный центр детской областной клинической больницы. Строительство объекта завершено. В первом квартале 2018 года после получения лицензии здесь примут первых пациентов.
Глава региона осмотрел реанимационное отделение, кабинеты врачей, палаты, где будут находиться будущие роженицы. Перинатальный центр оснащен современным оборудованием. Здесь созданы комфортные условия для пациентов и работы медперсонала. Когда центр начнет функционировать на полную мощность, у врачей появятся более широкие возможности для развития новых направлений диагностики и лечения беременных, а также детей с перинатальной патологией.

Александр Никитин отметил, что в Тамбовской области зафиксированы самые низкие показатели младенческой смертности в стране. И это было отмечено на заседании правительства, которое накануне провел премьер Дмитрий Медведев.

«С открытием этого центра наше здравоохранение должно непросто удержать высокую планку, но и шагнуть дальше за счет развития новых технологий. Это один из лучших подарков, который сделан нашим жителям. Кроме того, в этом центре смогут оказывать медицинские услуги и консультации пациентам из других регионов», - подчеркнул губернатор.

Строительство перинатального центра в Тамбове началось в 2014 году. В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина функции заказчика по строительству и вводу в эксплуатацию объекта возложены на Госкорпорацию «Ростех». Сроки сдачи объекта неоднократно переносились из-за разногласий между подрядчиками и заказчиком. Такая проблемная ситуация возникла не только в Тамбовской области, но и в других регионах страны.

Как отметил Александр Никитин, Тамбовская область полностью выполнила все взятые обязательства, включая подготовку специалистов, обеспечение необходимой инфраструктуры и подключение к инженерным сетям. Строительство здания велось в три смены. Администрация региона вела постоянный контроль за соблюдением графика работ. В итоге объект удалось достроить и сдать в эксплуатацию до конца 2017 года.

Перинатальный центр рассчитан на 150 коек. Он станет крупнейшим в регионе центром, на базе которого будут сосредоточены все новейшие достижения медицины в сфере акушерства и неонатологии. Стоимость проекта составляет 2,6 миллиарда рублей, из которых почти 527 миллионов рублей – средства бюджета Тамбовской области. Для обеспечения деятельности центра закуплено свыше 2 тысяч единиц медицинского и 9,2 тысячи единиц технологического оборудования, мебели, бытовой техники и инвентаря. Для работы в перинатальном центре обучены 178 специалистов. Всего здесь будут работать 670 человек.

Введение в эксплуатацию перинатального центра позволит создать трехуровневую систему и вывести на качественно новый уровень организацию медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам.



 
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