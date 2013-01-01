В Тамбове в восьмой раз пройдет фестиваль духовых орекестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова



С 8 по 9 июня Тамбовская область вновь станет центром духовой музыки. Здесь пройдет VIII Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А. Шатрова, основателем которого был генерал-лейтенант Валерий Халилов - военный дирижёр, композитор, народный артист России.

Этот музыкальный проект реализуется администрацией Тамбовской области при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны Российской Федерации. За годы проведения фестиваль стал знаковым событием не только для Тамбовской области, но и для всей страны.

- Он каждый год объединяет людей разных поколений. Это настоящий праздник духовой музыки и самый лучший пример патриотического воспитания, и ответ псевдокультуре. Он пропагандирует настоящее искусство, которое вызывает самые искренние чувства», - считает глава региона.

В фестивале примут участие лучшие духовые оркестры страны. В их числе: Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации, военный образцовый оркестр (Почетного караула) г. Москва, оркестр суворовцев «Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова», военный оркестр Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», военный оркестр Академии ФСО России (г. Орел), Кубанский духовой оркестр ГАУК Краснодарского края «Краснодарское творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова», Липецкий государственный духовой оркестр ОБУК «Липецкая областная филармония», городской Духовой оркестр ГУК «Могилевские городские оркестры» (Республика Беларусь), Военный оркестр штаба Южного военного округа (г.Ростов-на-Дону), Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области (г. Тамбов), Городской духовой оркестр имени В.И. Агапкина (г. Тамбов), Сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона (оркестр в/ч 54607, оркестр в/ч 31969).

Накануне гала-концерта, 8 июня, оркестры-участники выступят с сольными концертными программами в городах и районах области. 9 июня состоится самая красочная часть праздника духовой музыки. С 15 часов в городском парке Тамбова будут выступать самодеятельные коллективы духовых оркестров. В 17:30 начнется марш-парад. Участники фестиваля будут двигаться по улице Советская Тамбова навстречу друг другу – со стороны стадиона «Спартак» и Дома-музея Г.В. Чичерина.

В 18 часов у памятников Валерию Халилову, Василию Агапкину и Илье Шатрову состоится торжественная церемония возложения цветов. Впервые в исполнении около 500 музыкантов прозвучит песня Валерия Халилова «О России».

В 19 часов на площади Музыки начнется гала-концерт духовых оркестров России, на котором музыканты исполнят свои новые программы, подготовленные специально к тамбовскому фестивалю. Завершится праздник в 23 часа красочным фейерверком.