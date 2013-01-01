В Тамбове готовятся к XXXVIII Международному музыкальному фестивалю имени С.В.Рахманинова

Как считает губернатор Александр Никитин, творческое наследие Рахманинова занимает особое место в нашей культуре. Поэтому важно, чтобы как можно больше зрителей смогли прикоснуться к творчеству этого великого композитора. Главной особенностью фестиваля этого года будет значительное расширение его географии. Много концертов состоится в городах и районах области. Сейчас для этого есть все возможности.

- Еще несколько лет назад мы не могли себе позволить играть крупные концерты в районах. А сегодня там появились новые концертные площадки благодаря масштабной модернизации домов культуры, которая проходит в последнее время. Безусловно, для местных жителей встречи с музыкантами мировой величины станут большим событием, - говорит заместитель начальника регионального управления культуры и архивного дела Сергей Саввин.

Площадками фестиваля станут Тамбовский академический драматический театр, Рахманиновский зал ТГМПИ, зал Тамбовского краеведческого музея, историко-культурный комплекс «Усадьба Асеевых», Римско-католический храм Воздвижения Святого Креста, а также Дома культуры в городах и районах области.

Торжественное открытие состоится 29 марта в 18:30 на сцене Тамбовского драматического театра. В этот день в Тамбове в полном составе выступит один из выдающихся оркестров мира - Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского и народный артист России Николай Луганский. Прозвучат редко исполяемые на фестивалях произведения Рахманинова: Симфоническая фантазия «Утес», Фантастическая симфония Г. Берлиоза и Концерт №1 для фортепиано с оркестром.

2 апреля в 18.00 в зале Тамбовского краеведческого музея пройдет традиционный Рахманиновский вечер с участием лауреатов областной премии имени С.В.Рахманинова.

5, 6 апреля в 18.30 на сцене Тамбовского академического драматического театра зрителей ждет встреча с Московским камерным Шнитке-оркестром (художественный руководитель и дирижер заслуженный артист России, профессор Игорь Громов). В рамках Года Театра солисты, хор и оркестр оперной студии Московского государственного института музыки имени А.Г.Шнитке представят лирическую оперу на музыку Родиона Щедрина «Не только любовь».

12 апреля в 18.30 на сцене Тамбовского академического драматического театра выступит заслуженный артист России Даниил Спиваковский и объединенный оркестр народных инструментов ДМШ №2 имени В.К. Мержанова и колледжа имени В.К. Мержанова при ТГМПИ имени С.В.Рахманинова (руководители Алексей Моргунов и Алексей Артемьев). В программе - музыкальный моноспектакль «Мёртвые души» по произведениям Альфреда Шнитке.

1 апреля в 14.00 жителей Мичуринска ждет встреча с творческими коллективами и солистами Тамбовского колледжа искусств (Мичуринский драматический театр)

2 апреля в 17.00 во Дворце культуры Котовска состоится выступление Концертного духового оркестра ТГМПИ им. С.В.Рахманинова (художественный руководитель и дирижер – Дмитрий Чернов).

7 апреля в 12.00 в Центральном Доме культуры Первомайского района пройдет концерт Московского камерного Шнитке-оркестра (художественный руководитель и дирижер заслуженный артист России, профессор Игорь Громов).

8 апреля в 17.30 в Культурно – досуговом объединении Рассказово выступит оркестр русских народных инструментов «Россияне» (художественный руководитель и главный дирижёр - заслуженный деятель искусств России, профессор Юрий Храмов).

14 апреля в 15.00 жителей Жердевского района ждет встреча с заслуженным артистом Республики Северная Осетия-Алания, лауреатом международных конкурсов, солистом Большого театра России, солистом театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова Алексеем Татаринцевым и Тамбовским камерным хором им. С.В. Рахманинова (художественный руководитель – заслуженный деятель искусств РФ Владимир Козляков).

14 апреля в 15.00 в Музее-усадьбе С.В. Рахманинова «Ивановка» (Уваровский район) состоится вечер камерной музыки с участием И.Гайдамович-Гжелонска (виолончель) (США) и Я.Гжелонска (фортепиано) (Польша).

15 апреля в 17.00 в зале Мичуринского драматического театра пройдет концерт Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов (главный дирижер – лауреат международных конкурсов Алексей Моргунов).

22 апреля в 18.30 с программой «Навстречу конкурсу П.И.Чайковского» в зале Тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова выступят молодые пианисты, лауреаты международных конкурсов Филипп Копачевский и Константин Емельянов (фортепиано) (Москва).

9 и 10 апреля в Мичуринске (сцена драматического театра) и Тамбове (сцена академического драматического театра) прозвучат духовные песнопения Великого поста и Страстной седмицы в исполнении хора Ново-Иерусалимского монастыря (художественный руководитель - регент Г.Смирнов).

17 апреля в 18.30 в Рахманиновском зале Тамбовского музыкально-педагогического института им. С.В.Рахманинова выступит прославленный коллектив - Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А.Юрлова (художественный руководитель и главный дирижер - народный артист России, профессор Геннадий Дмитряк).

По традиции активное участие в фестивале примут Тамбовские коллективы и солисты: Тамбовский симфонический оркестр (дирижер – Сергей Кисс), солисты: Татьяна Абдулина – Зимнухова (вокал), Анна Кортавенко (скрипка), Мария Гейнц (фортепиано).

Торжественное закрытие фестиваля состоится 30 апреля в 18.30. На сцене Тамбовского академического драматического театра прозвучат произведения С.В.Рахманинова в исполнении заслуженной артистки России Яны Иваниловой (сопрано), лауреата международных конкурсов Саида Гобечия (баритон) и Андрея Коробейникова (фортепиано).