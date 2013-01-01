В Тамбове разработали и начали опытное производство инновационных противовирусных комбинезонов



В Тамбове дочерняя корпорация Ростеха «Росхимзащита» разработала новый комбинезон биологической защиты, защищающий от вирусов, бактериологических угроз и химических опасностей. Костюмы предназначены для медиков, работников обслуживающего сектора и специализированных служб. Предприятие уже приступило к опытному производству изделий.

В отличие от многих аналогов, новые костюмы обеспечивают гарантированную защиту как от проникновения биологических агентов (вирусов, бактерий, грибков и спор), так и от опасных химических веществ (растворов кислот и щелочей).

Костюмы из дублирующего пленочного материала с капюшоном закрывают тело и голову. Они весят менее 500 граммов и могут использоваться вместе с другими средствами индивидуальной защиты, в том числе с респираторами и перчатками.

Инновационный материал костюма отличается повышенной прочностью: он не истирается, не рвется при растягивании и сгибе даже при длительной эксплуатации.

Ростех планирует в максимально короткие сроки организовать сертификацию изделия и приступить к серийному производству.

Тамбовская область, Центральный федеральный округ