В Тамбове разрабатывают проект по созданию классов начальной школы в многоэтажках



«Если нам удастся включить этот проект в реестр Минстроя, маленькие дети смогут учиться по месту жительства, там, где строятся новые микрорайоны», - сказала заместитель главы администрации области Наталья Астафьева на недавней пресс-конференции «Новый год – новые школы».

Губернатор Александр Никитин постоянно говорит о том, как важно обеспечить получение доступного и качественного образования всем жителям региона. Дети должны учиться в современных зданиях, на новейшем учебном оборудовании, считает он.

В последние годы на Тамбовщине ведется масштабное строительство новых школ. Не просто возведены, но успешно работают «Школа Сколково-Тамбов», школа «Политех+» в Мордовском районе.

В 2019 году дан старт национальному проекту «Образование». На его реализацию Тамбовская область получит около 9 миллиардов рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены и на строительство новых школ. И это не просто здания, у каждой школы есть свой смысл, своя специализация, которая подбирается исходя из особенностей конкретного населенного пункта.

Как отметила Наталья Астафьева, основное внимание уделят городам. Например, в Тамбове планируется построить три крупные школы. Они расположатся в разных районах города: развивающемся северном микрорайоне, в центре Тамбова, и в его южной части (район улицы Астраханская). Для того чтобы у максимально большего числа ребят была возможность учиться рядом с домом, особенно в первых классах, региональное управление градостроительства и архитектуры разрабатывает проект создания классов начальной школы в многоквартирных домах. Понятно, что пока это только идея. Есть идеи и более конкретные.

В частности, в Котовске уже в этом году начнется строительство новой школы на 825 мест с отдельным блоком для дополнительного образования на 275 мест. Разрабатывается проект строительства сельской школы на 250 мест, которая будет работать по принципу социокультурного комплекса. Готовятся к открытию 1 сентября 2019 года «Школа - Центр современных индустриальных технологий» в Рассказово и «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина» в Мичуринске.

- Мы понимаем, что перечень не закрыт, школ надо больше. Губернатор области Александр Никитин сейчас активно взаимодействует с Министерством просвещения, чтобы масштаб участия Тамбовской области в нацпроекте «Образование» расширить, - подчеркнула начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Она отметила, что в перспективе новые школы, построенные и реконструированные, будут особенно востребованы в городах Мичуринск и Моршанск, райцентре Умет, Моршанском районе.