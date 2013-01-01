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В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»

Мар 26
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове пройдет фестиваль-погружение «Тайны усадьбы»

Летом в Тамбове на территории музейного комплекса «Усадьба Асеевых» пройдет фестиваль-погружение «Тайны Усадьбы». Как отмечают организаторы, это изысканный опен-эйр в стиле начала XX века.
Гости необычного праздника смогут совершить настоящее путешествие во времени, чтобы разгадать множество тайн, которые оживут в интерактивных пространствах фестиваля исторической реконструкции.

Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» пройдет 29 и 30 июня. Исторические реконструкции, летний бал, дегустация традиционных блюд и другие интерактивные развлечения ждут гостей в течение двух летних дней. Пространства фестиваля подобраны так, что каждое из них интерактивно и имеет своё историческое основание. В них воспроизводятся знаковые понятия жизни русской усадьбы. По содержанию все они связаны с фактами, личностями и событиями усадьбы Асеевых.

Так, на террасе красивейшей городской усадьбы архитектора Льва Кекушева для гостей устроят традиционное чаепитие. А в старом парке, в центре которого возвышается дуб «Патриарх» - пикник в стиле модерн. Дамы и кавалеры смогут поиграть в крокет и серсо или поупражняется в фехтовании. В оранжерее можно будет получить советы опытных садоводов и садовых архитекторов, попробовать себя в роли флористов. В мастерской художника – гостей пригласят на пленэры и мастер-классы. Центром женского притяжения станет «Беседка в саду», где дамы смогут заниматься рукоделием и даже создавать собственные ароматы.

Автор и организатор проекта - Клуб культурного развития «Хрустальный слон»». Тамбов станет участником фестиваля при поддержке Музейного комплекса «Усадьба Асеевых», Информационно-туристического портала Тамбовской области. Фестиваль ориентирован на семейную аудиторию и всех, кто интересуется историей и культурой.

Отметим, что фестиваль-погружение по итогам прошлого года стал лауреатом премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Как одно из самых ярких туристических событий он вошел в электронный сборник #ПораПутешествоватьПоРоссии на 2019 год.



 
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