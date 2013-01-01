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В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

Мар 13
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

Фестиваль «Крымская весна» пройдёт на Тамбовщине с 16 по 18 марта. В эти дни кроме культурной программы тамбовчан и гостей ожидает гастрономический праздник.
В эту субботу, 16 марта, во всех муниципалитетах области будут организованы ярмарки выходного дня. Кульминацией гастрономической программы станет Фестиваль крымской кухни на площади Музыки областного центра, который пройдёт в воскресенье.

В Тамбове ярмарки выходного дня развернутся 16 марта по адресам: Мичуринская, 191 и Мичуринская, 48. А в воскресенье, 17 марта, пройдёт ярмарка у стен Пенсионного Фонда РФ, на которой будет представлен большой ассортимент продукции тамбовских фермеров.

Фестиваль крымской кухни стартует 17 марта в 10.00. Гости праздника смогут познакомиться с традициями крымских татар, их обычаями и культурой, а также оценить блюда татарской кухни: шашлык, пельмени, плов, манты, эчпочмак, кюфке, губадия, чак-чак и другие.

На фестивале будет звучать живая музыка.



 
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