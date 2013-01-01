В Тамбове откроется Центр профилактики расторжения браков



В администрации области прошёл брифинг, посвящённый запуску проекта некоммерческой организации «Центр социокультурной аналитики». Проект называется «Защита семьи и сохранение семейных ценностей в Тамбовской области». На его реализацию НКО получило поддержку в первом конкурсе 2019 года Фонда президентских грантов в размере 1,6 миллиона рублей.

В администрации области прошёл брифинг, посвящённый запуску проекта некоммерческой организации «Центр социокультурной аналитики». Проект называется «Защита семьи и сохранение семейных ценностей в Тамбовской области». На его реализацию НКО получило поддержку в первом конкурсе 2019 года Фонда президентских грантов в размере 1,6 миллиона рублей.

В рамках проекта 16 сентября пройдёт открытие Центра профилактики расторжения браков на базе библиотеки - филиала № 1 имени К.В. Плехановой. Там бесплатные приёмы будут вести психолог и юрист-медиатор. Супружеские пары, испытывающие трудности в семейной жизни, смогут принять участие в индивидуальном семейном психологическом тренинге. Будет организована и бесплатная юридическая помощь для семей.

- Особого внимания заслуживает подпроект «История одной семьи». В нашем регионе есть положительные примеры семей, которые долго прожили в браке. По итогам подпроекта пройдёт фотовыставка в общественных местах: в парках, скверах. Расскажем о 50 семьях, соответственно и на выставках будет порядка 50 фотографий, - рассказала руководитель проекта «Защита семьи и сохранение семейных ценностей в Тамбовской области» Марина Бибарова-Государева.

Также будет организована Межрегиональная конференция по проблемам сохранения института семьи и брака и пройдут просветительские мероприятия «Вступаем в брак: к чему нужно готовиться жениху и невесте».

- Наш проект нацелен на уже сложившиеся семьи, в которых возникли трудности и на пары, которые только собираются вступить в брак. Отдельное внимание будет уделено проблемам защиты прав и интересов детей в семье, вопросам противодействия насилию в семье, продвижению традиционных семейных ценностей среди тамбовчан, - отметила директор Центра социокультурной аналитики Оксана Дробатулина.

Отметим, что в первом конкурсе 2019 года на получение поддержки Фонда президентских грантов победителями стали девять некоммерческих организаций Тамбовской области. Общая сумма грантов составила более 10 миллионов рублей.