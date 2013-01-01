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В Тамбове назвали имена лучших актеров России 2019 года

Май 21
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове назвали имена лучших актеров России 2019 года

В Тамбове подвели итоги ХIII межрегионального театрального фестиваля им. Н.Х. Рыбакова. Победителей главного актерского форума страны наградили в ходе торжественной церемонии закрытия конкурсной программы.
Две главные награды фестиваля в этом году увезет Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького. Высшую премию «Актриса России» жюри присудило исполнительнице роли Арины Петровны Головлевой в спектакле М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» Елене Турковой. Звания «Актер России» удостоен исполнитель роли Порфирия Головлева заслуженный артист РФ Юрий Котов.

Этот спектакль Нижегородского театра также получил ряд наград: в номинациях «За лучший актерский ансамбль», «За лучшую сценографию» (премия имени художника М.В. Добужинского) и «За музыкальное оформление спектакля» (премия имени композитора С.В. Рахманинова).

Специальным дипломом жюри фестиваля наградило актрису Рязанского театра драмы Наталью Моргуненко за роль Раневской в спектакле А. Чехова «Вишневый сад».

В номинации «За бережное отношение к классике» отмечен спектакль Тамбовского драматического театра «Васса Железнова» М. Горького, режиссер-постановщик Сергей Виноградов.

«За оригинальную постановку классической пьесы» диплом и ценный приз получила Гульнара Галавинская, режиссёр–постановщик спектакля А. Чехова «Вишневый сад» Рязанского областного театра драмы.

Премию имени Г.Р. Державина «За сохранение традиций русской театральной школы» присудили за спектакль И. Губача «Корсиканка» Самарскому академическому театру драмы им. М. Горького, режиссер-постановщик Валерий Гришко.

Премию «За поддержку гражданственности и духовности» имени Архиепископа Луки получил актер Магнитогорского драматического театра имени А.С. Пушкина Михаил Никитин, исполнитель роли Самсона Вырина в спектакле «Повести Белкина».

Две премии имени Н.Х. Рыбакова в номинации «Признание» присудили актерам Самарского академического театра драмы им. М. Горького: исполнительнице роли Жозефины в спектакле И. Губача «Корсиканка» Наталии Прокопенко и исполнителю роли Наполеона Владимиру Гальченко.

Конкурсная программа завершена, но Рыбаковский фестиваль продолжается. В самом разгаре Молодежный проект. Продолжается и Малый Рыбаковский фестиваль, который собирает полные залы в отдаленных населенных пунктах Тамбовщины.



 
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