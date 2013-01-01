В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым



Счастливчик получит две путёвки в Крым на выходные. Организаторы оплачивают перелёт на две персоны и проживание в отеле «Ялта Интурист 4*» на две ночи.

Принять участие в конкурсе может любой тамбовчанин. До 18 марта 18.00 надо выложить пост в социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм» о любви к Крыму и отметить три хештега: #Крымскаявесна, #Крымскаявесна_Тамбов, и #ТамбовМолодой, а также подписаться на группы https://instagram.com/tambovmolodoy/ и https://vk.com/mp_to.

18 марта в 18.00 организаторы со страницы группы «Тамбов молодой» в Инстаграм (https://instagram.com/tambovmolodoy/) выйдут в прямой эфир и объявят победителей конкурса. Каждому участнику будет присвоен номер и через генератор случайных чисел определится победитель.

Счастливчик получит две путёвки в Крым на выходные. Организаторы оплачивают перелёт на две персоны и проживание в отеле «Ялта Интурист 4*» на две ночи.