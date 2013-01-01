Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 МАР, 17:36 МСК
USD (ЦБ)    65,5890
EUR (ЦБ)    74,0237

13 МАР, 17:36 МСК
USD (ЦБ)    65,5890
EUR (ЦБ)    74,0237

В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым

Мар 13
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым

Счастливчик получит две путёвки в Крым на выходные. Организаторы оплачивают перелёт на две персоны и проживание в отеле «Ялта Интурист 4*» на две ночи.
Принять участие в конкурсе может любой тамбовчанин. До 18 марта 18.00 надо выложить пост в социальной сети «Вконтакте» или «Инстаграм» о любви к Крыму и отметить три хештега: #Крымскаявесна, #Крымскаявесна_Тамбов, и #ТамбовМолодой, а также подписаться на группы https://instagram.com/tambovmolodoy/ и https://vk.com/mp_to.

18 марта в 18.00 организаторы со страницы группы «Тамбов молодой» в Инстаграм (https://instagram.com/tambovmolodoy/) выйдут в прямой эфир и объявят победителей конкурса. Каждому участнику будет присвоен номер и через генератор случайных чисел определится победитель.

Счастливчик получит две путёвки в Крым на выходные. Организаторы оплачивают перелёт на две персоны и проживание в отеле «Ялта Интурист 4*» на две ночи.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
13 Мар:
12 Мар:
7 Мар:
Центральный федеральный округ:
13 Мар:
13 Мар:
13 Мар:
РОССИЯ:
13 Мар:
12 Мар:
12 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 1

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни

В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей

В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей

В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково

В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково

В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым

В Тамбове на фестивале «Крымская весна» разыгрывают путёвку в Крым

Новости СМИ

Новости дня

17:36 Стали известны детали переговоров пилотов Boeing 737 MAX перед крушением Стали известны детали переговоров пилотов Boeing 737 MAX перед крушением
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:21 Эксперты назвали самые удобные города для жизни Эксперты назвали самые удобные города для жизни
16:58 ФСБ подала в суд на "Новую газету" ФСБ подала в суд на "Новую газету"
16:24 Электронные сигареты могут приравнять к обычным Электронные сигареты могут приравнять к обычным
15:59 Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка "Еврофинанс Моснарбанк" Visa и Mastercard прекратили обслуживание карт банка "Еврофинанс Моснарбанк"
15:31 В Совфеде одобрили закон о блокировке фейковых новостей В Совфеде одобрили закон о блокировке фейковых новостей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:51 Галкин прокомментировал заявление о заказанном им убийстве Киркорова Галкин прокомментировал заявление о заказанном им убийстве Киркорова

Узнай, страна!

17:03 В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни В Тамбове пройдет фестиваль крымской кухни
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
16:27 В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей
16:01 В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково В Санкт-Петербурге построят многофункциональный гостиничный комплекс в районе аэропорта Пулково
14:51 Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций Москва, ЯНАО и ХМАО стали лидерами среди российских регионов по привлечению инвестиций
09:39 С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга С омскими предпринимателями поделятся секретами продвижения и эффективными инструментами маркетинга
12 МАР, 11:38 И блинов отведал, и книжку получил И блинов отведал, и книжку получил

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter