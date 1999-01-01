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В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

Июл 19
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на одну многоэтажку стало меньше – введен в эксплуатацию дом 69а корпус 2 по улице Интернациональная в Тамбове.
Семья Назаровых во втором корпусе дома 69а по улице Интернациональная приобрела квартиру в 2014-м.

- Тогда дом был построен до уровня 10-го этажа, и мы никак не предполагали, что строительство может остановиться. Оформили ипотеку, готовились к переезду, - рассказывает Лидия Назарова.

Строительство жилого дома по улице Интернациональная, 69а, корпус 2, застройщиком которого является ООО «ЦентрЖилСтрой», было начато в июне 2012 года. А в ноябре 2016-го остановлено на стадии кирпичной кладки стен и перегородок, кровли, остекления. Частично были выполнены внутренние инженерные сети.

В отношении должностных лиц застройщика возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ, в производстве арбитражного суда находится дело о признании застройщика банкротом. Все помещения в объекте были проданы (108 квартир, 4 нежилых помещений), стоимость достройки объекта составляла 64,7 миллиона рублей.

Объект был признан проблемным, включен в региональный план - график («дорожную карту»). Администрацией области были приняты меры по предотвращению банкротства застройщика до ввода объекта в эксплуатацию, по привлечению к достройке объекта подрядной организации ООО «Газсантехэлектромонтаж» (руководитель группы компаний Александр Коновалов). За счет собственных средств подрядчика и средств, предусмотренных Государственной программой области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» (при участии ООО «АИЖК Строй»), строительство объекта было возобновлено с сентября 2018 года.

Сейчас строительство жилого дома завершено, 108 квартир будут переданы гражданам. В семье Назаровых уже подрастает 5-летний сын, и завершившейся эпопее они, конечно, рады. Планируют делать ремонт, справлять новоселье.

Глава администрации области Александр Никитин пожелал новоселам, чтобы таких сложных ситуаций в их жизни больше не возникало. Он неоднократно подчеркивал: областные власти никогда не бросят жителей в беде. Подбираются разные варианты достройки проблемных объектов. И, несмотря на все сложности, все больше дольщиков празднуют новоселье.

По словам губернатора, наиболее остро стоит вопрос о привлечении к ответственности недобросовестных застройщиков, возможности направления их имущества на достройку проблемных объектов.

Вместе с тем, он поблагодарил ответственных строителей, которые, несмотря ни на что, соглашаются помочь людям и завершить возведение чужих объектов.

- Для каждого ответственного застройщика мы готовы создать преференции, оказать максимальную поддержку тем, кто решится достраивать проблемные объекты. Хотелось бы, чтобы таких ответственных застройщиков в регионе было больше, - подчеркнул Александр Никитин.

Следует отметить, что ввод в эксплуатацию корпуса 2 был невозможен без завершения монтажных работ на строящемся рядом объекте (корпус 3 по улице Интернациональная, 69а, застройщик ООО «ИнвестСтрой»), строительство которого было начато в июле 2013 года, а в октябре 2015-го остановлено на стадии кирпичной кладки 6-го этажа.

Администрацией области были проработаны мероприятия по одновременной достройке двух объектов, ускорены требуемые работы на корпусе 3, привлечена подрядная организация ООО «ЭнергоСтройКомплект».

В настоящее время осуществляются работы по устройству наружных и внутренних сетей инженерно-технического обеспечения, монтажу лифтового оборудования. Будет решена проблема еще 65 участников строительства.

На данный момент в региональный план - график («дорожную карту») по осуществлению мер по решению проблем граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, включено девять проблемных домов. Подали заявление и включены в реестр обманутых дольщиков 396 человек. До конца года долгожданное новоселье отпразднуют жители еще нескольких домов. Ведутся работы и на других объектах.



 
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