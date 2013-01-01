В Свердловской области завершили испытания первого в России гидравлического экскаватора УГЭ-300



Созданный на ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ) гигантский экскаватор, который готов конкурировать с импортными машинами, в начале ноября отправят угледобывающей компании ЗАО «Стройсервис» и там проведут этап опытно-промышленной эксплуатации.

УГЭ-300 рабочей массой 300 тонн с ковшом объемом 16 кубических метров оснащен современными автоматическими системами смазки, пожаротушения, видеонаблюдения, модулем для определения ее местонахождения, а также автоматизированными режимами работы рабочего оборудования. Предусмотрена возможность связи с диспетчерским пультом по GSM-каналу, а для комфортной работы машиниста в кабине установлены умывальник, холодильник и микроволновая печь.

«Уверен, что совместно с нашим заказчиком — компанией „Стройсервис“, специалисты которой принимали активное участие на всех этапах реализации проекта, начиная с 2016 года,— мы создали, действительно, интересную, привлекательную для рынка машину. В УГЭ-300 мы постарались максимально реализовать опции, которые либо отсутствуют в зарубежных аналогах, либо предлагаются за дополнительную плату», — отметил главный конструктор Андрей Козубский.

За последние десять лет горнодобывающими предприятиями России закуплено более тысячи импортных машин вместимостью от 4 до 40 кубических метров, в том числе в 2017 году — 351 экскаватор. Так что вопрос импортозамещения техники для угледобычи остается актуальным, а рынок – обширным.

Свердловская область, Уральский федеральный округ