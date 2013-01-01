В Свердловской области запустили вторую в России котельную, работающую на биогазе



Для отопления реконструированной Северной аэрационной станции теперь будет использоваться биогаз, полученный в процессе очистки хозяйственно-бытовых стоков Екатеринбурга.

Первая такая котельная ранее была введена в эксплуатацию в Москве. Строительство блока, который позволяет снижать опасность иловых осадков, отапливать биогазом станцию и может стать источником электроэнергии, продолжалось пять лет и обошлось в 1 млрд рублей.

Как пояснил директор екатеринбургского «Водоканала» Евгений Буженинов, запуск котельной стал завершающим этапом реконструкции Северной аэрационной станции, которая продолжалась 15 лет.

«Ресурс Северной аэрационной станции был полностью исчерпан. Мы дошли до такого состояния, что в течение года Орджоникидзевский район с населением почти в 280 тыс. человек не мог сдать ни одного квадратного метра жилья – власти не давали разрешения на строительство из-за того, что некуда было сбрасывать канализационные стоки», - подчеркнул Буженинов.

Реконструкция позволила решить экологическую проблему на севере столицы Урала.Реализованные на Северной аэрационной станции Екатеринбурга технологии зеленой энергетики, позволили существенно снизить вред, наносимый окружающей среде.

Свердловская область, Уральский федеральный округ