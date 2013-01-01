В Свердловской области запустили систему очистки аспирационных газов на медеплавильном заводе



В городе Ревда Свердловской области крупнейшее на Урале предприятие по выплавке меди из первичного сырья ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» ввело в эксплуатацию новейшую систему сбора, очистки и эвакуации аспирационных газов в конвертерном отделении медеплавильного цеха. На внедрение системы направлено 300 млн рублей.

Технология сбора и очистки вредных газов разработана машиностроительной компанией ООО «Аспекс» (г. Москва), которая спроектировала нестандартное оборудование. Новая современная система очистки позволит снизить до минимума загазованность на рабочих местах.

Система «Аспекс» включает в себя четыре вытяжных зонта, улавливающих аспирационные газы, которые затем очищаются от пыли в рукавных фильтрах. В состав оборудования также входят четыре теплообменных аппарата, система газоходов, 50-метровая сбросная труба и др. Кроме того система имеет трансформаторную и компрессорную станции. Все оборудование отвечает стандартам надежности и энергоэффективности.

Свердловская область, Уральский федеральный округ