В Свердловской области запустили производство титановых колец для авиационных двигателей



Корпорация ВСМПО-АВИСМА на производственной площадке в Верхней Салде ввела в эксплуатацию новый участок обработки уникальных крупногабаритных изделий из титана.

По данным компании, такие крупногабаритные титановые кольца до сих пор не выпускались в России. Эта продукция применяется при производстве деталей компрессоров, турбин и корпусных частей газотурбинных двигателей в авиационном, энергетическом и морском двигателестроении.

В реализацию проекта было инвестировано 284 млн рублей, при этом в виде льготных займов Фонд развития промышленности (ФРП) предоставил 70 млн рублей, а Фонд технологического развития промышленности Свердловской области еще 30 млн рублей.

На эти средства приобрели установку дробеметной обработки и два карусельных токарных станка с ЧПУ для механической обработки колец до четырех метров в диаметре. Новое оборудование позволило ВСМПО-АВИСМА повысить качество и глубину обработки тонкостенных титановых колец и тем самым получить одно из ключевых конкурентных преимуществ на рынке.

По словам генерального директора ВСМПО-АВИСМА Михаила Воеводина, запуск нового производства по обработке крупногабаритных титановых колец позволит укрепить позиции компании на международном рынке двигателестроительной индустрии и откроет новые возможности для российских потребителей.

Компания планирует увеличить объем производства продукции и долю поставок титановых колец на мировой рынок. При этом ВСМПО-АВИСМА намерена сохранить объем поставок на российский рынок титановой продукции в объемах, необходимых для создания отечественных турбореактивных двигателей перспективных широкофюзеляжных самолетов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ