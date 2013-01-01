В Свердловской области запустили новое производство винтовых свай



Ввод в эксплуатацию нового цеха позволит Уральскому заводу многогранных опор в несколько раз сократить сроки изготовления продукции, востребованной при строительстве железных дорог, промышленных объектов и линий электропередач в районах Крайнего Севера.

Благодаря реализации инвестиционного проекта объемом 45 млн рублей, на предприятии на 2400 тонн возрастёт производство трубчатых закладных фундаментов, а также будет налажен выпуск новой продукции – винтовых свай.

Трубчатые фундаменты и винтовые сваи, равно как многогранные опоры востребованы в проектах РЖД, при строительстве объектов в труднодоступных районах в сложных климатических условиях. Самые северные поставки Уральского завода многогранных опор осуществляются на архипелаг Земля Франса Иосифа в Северном Ледовитом океане.

В настоящее время завод обеспечен заказами на год вперёд и планирует в ближайшей перспективе создать ещё четыре предприятия-спутника.

Свердловская область, Уральский федеральный округ