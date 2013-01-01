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В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов

Апр 23
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области запустили масштабное производство технических изделий из драгоценных металлов

В Свердловской области компания «ЕкатеринбургЮвелирПром» запустила на своей промышленной площадке в Екатеринбурге производственные мощности по изготовлению технических изделий из золота, серебра, платины, палладия, родия, иридия и сплавов на их основе. Продукция будет выпускаться для отечественной приборостроительной, электротехнической, металлургической промышленности и др.
Ювелиры освоили технологии производства проволоки, анодов, различных труб, дисков, контактов, пружин и т.д. из драгоценных металлов и готовы начать поставлять на внутренний рынок России партии данной продукции в промышленных объемах, в том числе, осваивая новые технологии по запросу заказчика.

На сегодняшний день уже есть договоренности о поставках технических изделий более чем на 30 предприятий атомной, химической, медицинской промышленности и других профильных направлений.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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