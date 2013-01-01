В Свердловской области запущен новый производственный комплекс на трубном заводе за 5,5 млрд рублей



В г. Полевском Свердловской области на Северском трубном заводе введен в эксплуатацию новый комплекс термической обработки труб, созданный в партнерстве с «Роснано». Мощность нового комплекса — до 300 тыс. тонн труб в год. Общие инвестиции в проект составили около 5,5 млрд рублей, создано 110 новых рабочих мест.

Эксплуатационные свойства труб улучшены за счет легирования (добавление примесей для изменения свойств материала) и микролегирования наноструктурными сплавами, которые на 15-20% повышают прочность, пластичность и стойкость к коррозии.

Высокотехнологичное оборудование нового комплекса позволяет контролировать процесс термообработки в автоматическом режиме, а технология очистки воды, установленная на комплексе, существенно снижает нагрузку на окружающую среду.

Производственный комплекс создан в рамках модернизации Северского трубного завода и предназначен для производства премиальной трубной продукции, использующейся при разработке трудноизвлекаемых месторождений, а также при бурении скважин в агрессивных средах и на Крайнем Севере.

Свердловская область, Уральский федеральный округ