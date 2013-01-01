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В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения

Дек 11
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области введён в эксплуатацию укрупненный центр организации воздушного движения

В создание Екатеринбургского центра, который будет предоставлять аэронавигационное обслуживание над территорией не только своего региона, но и Удмуртской Республики, Пермского края, Челябинской, Курганской, Кировской областей, ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» инвестировано 1,52 млрд рублей.
Генеральным подрядчиком по строительству и оснащению технологическим оборудованием Екатеринбургского укрупненного центра организации воздушного движения стал АО «Концерн ВКО «Алмаз - Антей».

Центр расположен в новом технологическом здании оригинальной планировки, находящемся в районе аэропорта Екатеринбург (Кольцово) и в непосредственной близости со зданиями ФКУ «Уральский авиационный поисково-спасательный центр».

Он оснащен передовой автоматизированной системой организации воздушного движения АС ОрВД, которая произведена ООО «Фирма «НИТА». Эта система построена на базе обновленных версий КСА УВД «Альфа-5» и КСА ПИВП «Планета-5», соответствующих высшему уровню автоматизации по международной классификации. Новейшее оборудование позволяет надежно и эффективно обрабатывать информацию, получаемую от наземных средств наблюдения, обеспечивать управление воздушным движением посредством радиосвязи и поддерживать связь со смежными пунктами управления.

АС ОрВД позволит повысить пропускную способность воздушного пространства, снизить эксплуатационные расходы, централизовать функции управления воздушным движением, а также повысить безопасность и эффективность организации воздушного движения в зоне ответственности Екатеринбургского укрупненного центра, площадь которого составляет 686,6 тысяч кв. км. В границах этой зоны проходят 86 маршрутов обслуживания воздушного движения общей протяженностью 36 563 км, а интенсивность движения в последние годы постоянно увеличивается.

Центр находится в управлении филиала «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Персонал обслуживания воздушного движения насчитывает 195 человек, персонал планирования использования воздушного пространства — 56 человек, инженерно-технический персонал службы ЭРТОС — 28 человек.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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