В Свердловской области в ОЭЗ «Титановая долина» три новых производства инвестируют 1,5 млрд рублей



В Свердловской области в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Титановая долина» появилось три новых резидента, которые будут развивать производство в сферах машиностроения, металлургии и электротехники. Общий объем инвестиций в проекты составляет 1,5 млрд рублей.

Компания «Вилсан» совместно с ГК «Русские инвестиции» намерена вложить 350 млн рублей в создание производства композитных комплектующих для авиа-, авто- и железнодорожного транспорта.

Промышленно-металлургический холдингом «Тагильская Сталь» планирует построить и оборудовать за 800 млн рублей завод по изготовлению труб широкого ассортимента для строительного рынка. На новом предприятии будет создано более 100 рабочих мест.

ООО «ЭнергоКом» вложит 120 млн рублей в производство электротехнического оборудования для объектов электроэнергетики, металлургической, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Свердловская область, Уральский федеральный округ