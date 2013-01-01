В Свердловской области увеличили импортозамещающее производство крепежных изделий



В Березовском городском округе Свердловской области заработал новый производственный комплекс на одном из крупнейших уральских заводов «НЛМК-Метиз». Новый цех по производству металлических крепежей позволит дополнительно выпускать 3,4 тыс. тонны самонарезающих винтов в год. Открытие новых мощностей позволило дополнительно создать 40 рабочих мест.

Линия по термообработке и 32 новых станка позволяют выпускать дополнительно 9 тонн продукции в сутки, что составляет около 4 млн саморезов. Один оператор обслуживает 8 машин.

Это только первый этап модернизации предприятия. За ближайшие 2,5 года будет открыто еще несколько цехов. Появится 300 новых рабочих мест, а мощности увеличатся до 30 тыс. тонн изделий в год.

Новый комплекс позволяет компании нарастить присутствие на российском рынке крепежных изделий за счет замещения импорта.

Свердловская область, Уральский федеральный округ