В Свердловской области «Уралмашзавод» переоборудует крупнейший ГОК Узбекистана за 2,5 млрд рублей
Авг 15
В Екатеринбурге Свердловской области ПАО «Уралмашзавод» заключил контракт на модернизацию главной горно-обогатительной фабрики Узбекистана АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК, Ташкентская область). Инвестиции заказчика составят 2,5 млрд рублей.
Заказ предусматривает полную замену всех технологических линий на новое высокопроизводительное оборудование, в котором будут использованы более прочные марки стали, новые материалы броней и специальные профили камер дробления для медной обогатительной фабрики.
В течение года заказчику будет поставлено 52 единицы оборудования для переоснащения производства, что значительно снизит энергозатраты, трудоемкость работ, повысит качество продукции и производительность АГМК.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
15 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|15 Авг:
|15 Авг:
|15 Авг:
Центральный федеральный округ:
|15 Авг:
|14 Авг:
|14 Авг:
РОССИЯ:
|14 Авг:
|14 Авг:
|14 Авг: