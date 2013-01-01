В Свердловской области «Уралмашзавод» переоборудует крупнейший ГОК Узбекистана за 2,5 млрд рублей



В Екатеринбурге Свердловской области ПАО «Уралмашзавод» заключил контракт на модернизацию главной горно-обогатительной фабрики Узбекистана АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат» (АГМК, Ташкентская область). Инвестиции заказчика составят 2,5 млрд рублей.

Заказ предусматривает полную замену всех технологических линий на новое высокопроизводительное оборудование, в котором будут использованы более прочные марки стали, новые материалы броней и специальные профили камер дробления для медной обогатительной фабрики.

В течение года заказчику будет поставлено 52 единицы оборудования для переоснащения производства, что значительно снизит энергозатраты, трудоемкость работ, повысит качество продукции и производительность АГМК.

Свердловская область, Уральский федеральный округ