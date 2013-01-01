В Свердловской области стартовало производство флиса



Первые в регионе мощности по выпуску трикотажного полотна из полиэфирных тканей разместилось на площадке Свердловского камвольного комбината.

«В отличие от натуральных тканей, на производстве которых специализируется Свердловский комбинат, флис — это синтетическая ткань, для изготовления которой используется полиэстер и другие искусственные нити. Область его применения достаточно широка — это производство повседневной и детской одежды, термобелья, одежды для спорта и активного отдыха», — отметил президент концерна «Уральский текстиль» Игорь Васильков.

Объем инвестиций в создание нового производственного участка составил 63 млн рублей. В рамках программы модернизации благодаря субсидиям Минпромторга РФ установлено новое оборудование стоимостью почти 100 млн рублей.

Благодаря техническому перевооружению удалось органично вписать новый вид продукции в общую цепочку изготовления тканей. Современные кругловязальные и отделочные машины настолько универсальны, что при наличии владеющих технологиями специалистов позволяют пересекаться сразу нескольким стадиям производства разных видов ткани.

Свердловская область, Уральский федеральный округ