В Свердловской области подготовили первую серию танков Т-90М для участия в параде к 75-летию Победы



В г. Нижний Тагил Свердловской области АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» подготовило к отправке в Москву танки Т-90М «Прорыв». Боевые машины примут участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Министерством обороны России был заключен с НПК «Уралвагонзавод» контракт на поставку 30 танков Т-90М. Согласно опубликованным данным, из 30 танков Т-90М первого контракта 10 машин будут новой постройки, а остальные 20 переоборудуют в ходе капитального ремонта и модернизации из танков Т-90.

Всего в военном параде к 75-летию Победы будут задействованы 225 единиц вооружения и военной техники, из которых более 20 новейших образцов боевой техники продемонстрируют впервые.

Свердловская область, Уральский федеральный округ