В Свердловской области перевели фанерный комбинат на замкнутый цикл производства за 760 млн рублей



В Верхней Синячихе Свердловской области фанерный комбинат «Свеза» завершил реализацию крупного инвестиционного проекта – создание инновационной термомасляной котельной. Инвестиции в проект составили 760 млн рублей. Запуск объекта вносит существенный вклад в реализацию сразу трех национальных проектов на территории региона: «Международная кооперация и экспорт», «Экология», «Производительность труда и поддержка занятости».

Установка мощностью 7МВт позволит сжигать дополнительный объем топливной смеси из отходов лесоперерабатывающих производств и снабжать комбинат тепловой энергией.

С запуском новой установки комбинат увеличит выработку собственной тепловой энергии и будет максимально эффективно использовать все невостребованные побочные продукты производства

Выработка энергии из собственных ресурсов способствует переходу производства к экономике замкнутого цикла. Работа котельной полностью автоматизирована и для контроля за работой оборудования достаточно одного оператора.

Одновременно со строительством термомасляной котельной проведена кардинальная реконструкция линии сушки шпона, в результате которой в качестве теплоносителя теперь будет использоваться термомасло.

Техническое перевооружение комбината «Свеза» играет важную роль в увеличении экспортного потенциала лесопромышленной отрасли Свердловской области.

Свердловская область, Уральский федеральный округ