В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»
Первый в регионе бизнес-инкубатор занимает площадку в полторы тысячи квадратных метров в ТОСЭР «Краснотурьинск», его современное здание оснащено всей необходимой инфраструктурой для работы промышленных предприятий.
Сегодня парк заполнен на 100 процентов. На новой площадке открыл свойвторой цех «Богословский кабельный завод». Это позволит предприятию создать полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора и энергетики. Сегодня на заводе работают 38 специалистов, в перспективе штат будет увеличен до 100 человек.
В новом здании «Богословского» начинает производственную деятельность ООО «КапРемМоторс» из Краснотурьинска - сервисный центр по обслуживанию и капитальному ремонту газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций, используемых в нефтегазодобывающем секторе для генерации энергии в условиях крайнего севера. В свой инвестиционный проект компания вложила 25 миллионов рублей.
Московская ООО «Бэнефит» на площадях производственного бизнес-инкубатора размещает сборочный цех, а впоследствии планирует построить новый завод с полным циклом производства запорной арматуры. Первый этап будет реализован в 2018-2019 годах, второй — до 2021 года. Объем инвестиций в ООО «Завод Бэнефит» на первом этапе составит 20 миллионов рублей, на новом предприятии будет создано до 40 рабочих мест. Для компании, которая поставляет продукцию в ХМАО и ЯНАО, размещение производства в Краснотурьинске выгодно с точки зрения логистики.
Резидентом ТОСЭР «Краснотурьинск» стало и предприятие «ЛесКом Развитие». Китайские предприниматели планируют здесь, в непосредственной близости от сырьевой базы, выпускать 7 миллиардов палочек для мороженого в год и всю продукцию экспортировать в Китай.
К инфраструктуре площадки индустриального парка планируют подключиться и другие резиденты ТОСЭР, которые активно реализуют свои инвестиционные проекты.Здесь действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом территории опережающего развития, который Краснотурьинск получил в 2016 году.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
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