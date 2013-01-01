В Свердловской области открылись производства в новом индустриальном парке «Богословский»



Первый в регионе бизнес-инкубатор занимает площадку в полторы тысячи квадратных метров в ТОСЭР «Краснотурьинск», его современное здание оснащено всей необходимой инфраструктурой для работы промышленных предприятий.

На создание этого индустриального парка в Краснотурьинске выделено 633,1 миллиона рублей из федерального фонда развития моногородов и 349,2 миллиона рублей из бюджета Свердловской области.

Сегодня парк заполнен на 100 процентов. На новой площадке открыл свойвторой цех «Богословский кабельный завод». Это позволит предприятию создать полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции для нефтегазового сектора и энергетики. Сегодня на заводе работают 38 специалистов, в перспективе штат будет увеличен до 100 человек.

В новом здании «Богословского» начинает производственную деятельность ООО «КапРемМоторс» из Краснотурьинска - сервисный центр по обслуживанию и капитальному ремонту газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций, используемых в нефтегазодобывающем секторе для генерации энергии в условиях крайнего севера. В свой инвестиционный проект компания вложила 25 миллионов рублей.

Московская ООО «Бэнефит» на площадях производственного бизнес-инкубатора размещает сборочный цех, а впоследствии планирует построить новый завод с полным циклом производства запорной арматуры. Первый этап будет реализован в 2018-2019 годах, второй — до 2021 года. Объем инвестиций в ООО «Завод Бэнефит» на первом этапе составит 20 миллионов рублей, на новом предприятии будет создано до 40 рабочих мест. Для компании, которая поставляет продукцию в ХМАО и ЯНАО, размещение производства в Краснотурьинске выгодно с точки зрения логистики.

Резидентом ТОСЭР «Краснотурьинск» стало и предприятие «ЛесКом Развитие». Китайские предприниматели планируют здесь, в непосредственной близости от сырьевой базы, выпускать 7 миллиардов палочек для мороженого в год и всю продукцию экспортировать в Китай.

К инфраструктуре площадки индустриального парка планируют подключиться и другие резиденты ТОСЭР, которые активно реализуют свои инвестиционные проекты.Здесь действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом территории опережающего развития, который Краснотурьинск получил в 2016 году.

Свердловская область, Уральский федеральный округ