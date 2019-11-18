В Свердловской области открыли завод по выпуску антикоррозийных материалов для ряда нацпроектов



В г. Арамили Свердловской области открыли новый высокотехнологичный завод по производству лакокрасочных материалов и металлических порошков, на площадке которого будет осуществляться реализация сразу нескольких нацпроектов: «Повышение производительности труда», «Цифровая экономика России», «Жилье и комфортная городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и ряд других. В строительство завода вложили около 1 млрд рублей. Создано 93 новых рабочих места.

Производственная мощность предприятия составляет 2 тыс. тонн металлических порошков и 15 тыс. тонн лакокрасочной продукции в год. Запущено шесть производственных и две фасовочные линии. Доля отечественного оборудования достигает 35%.

Новая производственная линия решает задачу повышения качества лакокрасочных материалов с применением цинкового порошка и других антикоррозийных материалов. Кроме того, новый завод поможет уменьшить зависимость от импортных цинковых порошков низкого качества.

Это первое в регионе отраслевое предприятие, которое обладает полным циклом производства от изготовления антикоррозийных элементов (цинкового порошка) до упаковки готовой продукции.

Высокопроизводительным комплексом с высокой степенью автоматизации управляет система регулирования технических параметров оборудования. Благодаря цифровизации во всей производственной цепочке исключен контакт людей с вредными химическими компонентами.

В цехе высокодисперсных металлических порошков используются собственные разработки компании. В цехе лакокрасочных материалов изготавливается краска для создания антикоррозионных материалов, огнезащитных составов, полимерных полов для промышленности и строительства с характеристиками, превосходящими европейский уровень.

Выпускаемая заводом краска, которая применяется в дорожном, промышленном и гражданском строительстве и других отраслях, способна держаться до нескольких десятилетий.

Продукция завода востребована в нефтегазовой, химической, металлургической, военно-промышленной отраслях, энергетике, мостостроении и гражданском строительстве: всюду, где конструкции требуют обязательного защитного антикоррозионного или огнезащитного покрытия.

Свердловская область, Уральский федеральный округ