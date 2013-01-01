В Свердловской области открыли завод по производству душевых кабин и ванн



В создание в Екатеринбурге новых цехов компания «Домани-Спа» инвестировала 154 млн рублей, из которых 50 млн рублей были предоставлены ФРП в виде льготного займа по программе «Проекты развития».

С помощью займа Фонда развития промышленности (ФРП) компания приобрела высокотехнологическое оборудование для новых цехов – центры по механической обработке, закаливанию, моллированию , покраске стекла, линии для производства листов для ванн и центр генерации электроэнергии.

Благодаря новому оборудованию «Домани-Спа» втрое увеличила производство душевых кабин (до 5тысяч штук в месяц) и акриловых ванн (до 3тысяч штук в месяц).

По словам директора ООО «Домани-Спа» Владимира Килунина, на новой площадке предприятия создан полный цикл производства - от дизайнерского эскиза до готового продукта. Высокий уровень локализации позволил уменьшить себестоимость готовой продукции, которая теперь на 10 процентов ниже российских и иностранных аналогов.

На предприятии налажен выпуск 15 новых видов душевых кабин эконом, комфорт и бизнес-класса, а также 10 видов акриловых ванн. Новую продукцию отличает экологичный дизайн, повышенное удобство эксплуатации и увеличенный в два раза срок службы. Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца отметил, что в Екатеринбурге создано импортозамещающее производство, поскольку душевые кабины на 80 процентов, а акриловые ванны – на изготавливают из российских материалов и комплектующих.

Свердловская область, Уральский федеральный округ