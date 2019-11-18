В Свердловской области открыли три новых месторождения общераспространенных полезных ископаемых



В Свердловской области региональная минерально-сырьевая база пополнилась тремя месторождениями общераспространенных полезных ископаемых. Прирост запаса строительного камня составил более 6 млн кубометров, строительных песков – 500 тыс. кубометров.

Наиболее крупным из открытых объектов является Западно-Хвощевское месторождение строительного камня. На государственный баланс также поставлены запасы питьевых подземных вод нового разведанного месторождения в поселке Нейво-Шайтанский муниципального образования город Алапаевск.

В Свердловской области по 12 видам полезных ископаемых на сегодняшний день учтено 1262 месторождения общераспространённых полезных ископаемых, из них 239 месторождений предоставлены в пользование на основании лицензий. В регионе созданы необходимые условия для успешного развития геологоразведочной деятельности.

Свердловская область, Уральский федеральный округ