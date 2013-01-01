В Свердловской области открыли первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи



В г. Асбесте Свердловской области при городской больнице открылся первый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), за которым закреплено шесть территорий с охватом более 260 тысяч человек. В следующем году в области откроют еще шесть аналогичных центров, в том числе в Екатеринбурге.

Центр предназначен для оперативных клинических обследований на выявление онкологических заболеваний. Своевременную диагностику обеспечат кабинеты ультразвуковых исследований, рентгендиагностики, маммографии, эндоскопии и др. В новом ЦАОП открыт дневной стационар. Пациенты с установленными онкологическими заболеваниями будут проходить здесь противоопухолевую лекарственную терапию в новых палатах, оснащенных комфортабельной мебелью и специальным медоборудованием. Свердловская область, Уральский федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪