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В Свердловской области открыли первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи

Дек 18
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области открыли первый в регионе центр амбулаторной онкологической помощи

В г. Асбесте Свердловской области при городской больнице открылся первый в регионе Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), за которым закреплено шесть территорий с охватом более 260 тысяч человек. В следующем году в области откроют еще шесть аналогичных центров, в том числе в Екатеринбурге.
Центр предназначен для оперативных клинических обследований на выявление онкологических заболеваний. Своевременную диагностику обеспечат кабинеты ультразвуковых исследований, рентгендиагностики, маммографии, эндоскопии и др.

В новом ЦАОП открыт дневной стационар. Пациенты с установленными онкологическими заболеваниями будут проходить здесь противоопухолевую лекарственную терапию в новых палатах, оснащенных комфортабельной мебелью и специальным медоборудованием.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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