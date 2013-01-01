В Свердловской области открыли новое предприятие по глубокой переработке древесины



В г. Североуральске Свердловской области ООО «СибирьЭкоСтрой» открыло первую очередь нового комплекса по переработке древесины. Создано 40 новых рабочих мест. В общей сложности здесь планируют обучить и трудоустроить 175 человек.

Мощность лесопильного цеха составляет 60 тыс. кубометров в год при работе в одну смену. Здесь будет производиться пиломатериал длиной до 6 метров.

Цех утилизации рассчитан на переработку 8 тонн опила в смену. Отходы производства будут перерабатываться в древесную муку и пеллеты. К весне на предприятии планируют запустить сушильный комплекс и котельную.

В соответствии с договором аренды предприятие также занимается воспроизводством леса. На 26,5 га уже высажено 150 кг семян деревьев, подходящих для климатических условий региона.

Свердловская область, Уральский федеральный округ