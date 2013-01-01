В Свердловской области открыли новое предприятие по глубокой переработке древесины
Янв 17
В г. Североуральске Свердловской области ООО «СибирьЭкоСтрой» открыло первую очередь нового комплекса по переработке древесины. Создано 40 новых рабочих мест. В общей сложности здесь планируют обучить и трудоустроить 175 человек.
Мощность лесопильного цеха составляет 60 тыс. кубометров в год при работе в одну смену. Здесь будет производиться пиломатериал длиной до 6 метров.
Цех утилизации рассчитан на переработку 8 тонн опила в смену. Отходы производства будут перерабатываться в древесную муку и пеллеты. К весне на предприятии планируют запустить сушильный комплекс и котельную.
В соответствии с договором аренды предприятие также занимается воспроизводством леса. На 26,5 га уже высажено 150 кг семян деревьев, подходящих для климатических условий региона.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
17 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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