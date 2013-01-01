Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 ИЮЛ, 13:36 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,2940

26 ИЮЛ, 13:36 МСК
USD (ЦБ)    63,1271
EUR (ЦБ)    70,2940

В Свердловской области начали выпуск кабельно-проводниковой продукции, не имеющей аналогов в России

Июл 26
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области начали выпуск кабельно-проводниковой продукции, не имеющей аналогов в России

В Краснотурьи́нске Свердловской области на Богословском кабельном заводе (БКЗ) запущен полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов, аналоги которой в России не выпускаются. Общий объем инвестиций в проект составил 765 млн рублей.
Предприятием приобретено технологическое оборудование и организовано производство трех видов кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического производства и общепромышленного потребления: нефтепогружной кабель, гибкий алюминиевый кабель и самонесущие изолированные провода по запатентованной технологии.

В качестве сырья для производства кабельно-проводниковой продукции вместо традиционно используемой меди будут использованы алюминиевые сплавы. Новая продукция будет стоить на 30-40% ниже медьсодержащих аналогов, при этом сохранит и улучшит эксплуатационные свойства.

Кроме того, завод продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции. Мощность предприятия составляет 4,4 тыс. тонн переработки алюминиевых сплавов. На максимальный объем производства БКЗ планирует выйти в течение трех лет.

Продукция БКЗ востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями и ориентирована на внутренний рынок РФ, также на поставки в страны СНГ.

Богословский кабельный завод - совместное предприятие компаний «РусАл», одного из крупнейших в мире производителей алюминия, и опытно-конструкторского предприятия «ЭЛКА-Кабель» (Пермь). Проект реализован в рамках программы компании «РусАл» по перепрофилированию неэффективных мощностей с целью создания новых перерабатывающих производств и выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
26 Июл:
26 Июл:
26 Июл:
Центральный федеральный округ:
26 Июл:
26 Июл:
26 Июл:
РОССИЯ:
26 Июл:
26 Июл:
26 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?

Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
Экономика

США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости

США отправляет треть СПГ в Европу, Россия разворачивает импортозамещение на весь ЕАЭС и другие новости
События и факты

Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?

Новые дачники. Почему молодежь в России предпочитает дачный отдых?
Исследования

Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?

Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
Экономика

Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя

Пока мужчины строят карьеру, женщины ищут и находят себя
Бизнес и психология

Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости

Украина расширяет антироссийские санкции, Китай везет в Россию подержанные машины и другие новости
События и факты

Узнай, страна

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами

В Смоленской области построили новую площадку для производства натуральных соков, нектаров и фрешей

В Смоленской области построили новую площадку для производства натуральных соков, нектаров и фрешей

В Ханты-Мансийском АО запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб

В Ханты-Мансийском АО запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб

Новости дня

13:35 Турция ждет, что Россия увеличит долю операций с использованием национальной валюты Турция ждет, что Россия увеличит долю операций с использованием национальной валюты
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»
15 долларов за баррель. «Транснефть» определила размер компенсаций за грязную нефть по «Дружбе»
13:06 Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией Лукашенко заявил, что «ни за какие деньги» не прекратит отношения с Россией
12:27 Военные корабли Украины, которые стоят в Севастополе, находятся в «полуобморочном» состоянии Военные корабли Украины, которые стоят в Севастополе, находятся в «полуобморочном» состоянии
11:54 Объявлены окончательные результаты выборов в Раду, Зеленский – безоговорочный лидер Объявлены окончательные результаты выборов в Раду, Зеленский – безоговорочный лидер
10:56 Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию Британия запретила экспорт подводных аппаратов в Россию
10:31 США вернули смертную казнь США вернули смертную казнь
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
09:47 Ушел из жизни актер Малого театра Торопов Ушел из жизни актер Малого театра Торопов

Узнай, страна!

13:19 В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142 В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
25 ИЮЛ, 11:48 Духовно-патриотический праздник «Ильин День» Духовно-патриотический праздник «Ильин День»
25 ИЮЛ, 11:28 Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом Вологодские поставщики продовольственных товаров расширяют сотрудничество с федеральным ритейлом
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
24 ИЮЛ, 14:58 Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв» Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству заявившихся на конкурс «Цифровой прорыв»
23 ИЮЛ, 13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter