В Свердловской области начали выпуск кабельно-проводниковой продукции, не имеющей аналогов в России



В Краснотурьи́нске Свердловской области на Богословском кабельном заводе (БКЗ) запущен полный цикл производства кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов, аналоги которой в России не выпускаются. Общий объем инвестиций в проект составил 765 млн рублей.

Предприятием приобретено технологическое оборудование и организовано производство трех видов кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического производства и общепромышленного потребления: нефтепогружной кабель, гибкий алюминиевый кабель и самонесущие изолированные провода по запатентованной технологии.

В качестве сырья для производства кабельно-проводниковой продукции вместо традиционно используемой меди будут использованы алюминиевые сплавы. Новая продукция будет стоить на 30-40% ниже медьсодержащих аналогов, при этом сохранит и улучшит эксплуатационные свойства.

Кроме того, завод продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции. Мощность предприятия составляет 4,4 тыс. тонн переработки алюминиевых сплавов. На максимальный объем производства БКЗ планирует выйти в течение трех лет.

Продукция БКЗ востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями и ориентирована на внутренний рынок РФ, также на поставки в страны СНГ.

Богословский кабельный завод - совместное предприятие компаний «РусАл», одного из крупнейших в мире производителей алюминия, и опытно-конструкторского предприятия «ЭЛКА-Кабель» (Пермь). Проект реализован в рамках программы компании «РусАл» по перепрофилированию неэффективных мощностей с целью создания новых перерабатывающих производств и выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.

Свердловская область, Уральский федеральный округ