Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
12 ФЕВ, 12:08 МСК
USD (ЦБ)    63,0470
EUR (ЦБ)    69,7684

12 ФЕВ, 12:08 МСК
USD (ЦБ)    63,0470
EUR (ЦБ)    69,7684
Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы

Фев 12
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы

В Свердловской области ПАО «ФСК ЕЭС» приступило к замене коммутационного оборудования 110 кВ подстанции 220 кВ «Калининская», питающей Екатеринбург. Завершающий этап комплексной реконструкции объекта общей стоимостью 2,4 млрд рублей нацелен на увеличение надежности электроснабжения потребителей, включая предприятия энергетического машиностроения и военно-промышленного комплекса в регионе.
На подстанции планируется завершить реконструкцию открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ с заменой 15 масляных выключателей на современные элегазовые аналоги российского производства. Все работы, в том числе перезавод девяти ЛЭП, будут проведены без ограничения электроснабжения потребителей.

В рамках предыдущих этапов проекта, помимо модернизации силового оборудования на энергообъекте, была выполнена установка систем цифровой связи и автоматизированного коммерческого учета электроэнергии.

Подстанция 220 кВ «Калининская» является узловым центром питания Свердловской энергосистемы. От надежности ее работы зависит электроснабжение потребителей северо-восточной части Екатеринбурга, включая крупные предприятия энергетического машиностроения – Уральский турбинный завод, АО «Уралэлектротяжмаш», а также машиностроительный завод им. М.И.Калинина.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
12 Фев:
11 Фев:
11 Фев:
Центральный федеральный округ:
11 Фев:
11 Фев:
11 Фев:
РОССИЯ:
11 Фев:
11 Фев:
10 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Правительство забирает Сбербанк себе. Покинет ли его после этого Герман Греф?

Правительство забирает Сбербанк себе. Покинет ли его после этого Герман Греф?
Экономика

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?

Держитесь за команду! Как сохранить свой бизнес в эпоху перемен?
Бизнес и психология

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»

«Это наша нефть!» Зачем Минск приступил к отбору российской нефти из «Дружбы»
Экономика 12

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США

Переориентация на российское сырье. Как Россия выиграла от санкций США
Экономика 1

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти

Материнский капитал для «Единой России». Как Путин накачивает рейтинг партии власти
Экономика 3

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?

Положить или взять? Какой выбор россиянам дают рекордно низкие банковские ставки?
Экономика

Узнай, страна

В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы

В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы

В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей

В Новосибирске запустили крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок за 1,3 млрд рублей

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

В Кемеровской области начали строить современные очистные сооружения на Талдинском угольном разрезе

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

Во Владикавказе открыли первую в России школу космонавтики с планетарием и реальными тренажерами

Новости дня

12:01 Сначала воздух, потом – вода и почва Сначала воздух, потом – вода и почва
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
Вашингтон хочет серьезно обсудить с Москвой и Пекином сокращение ядерных запасов
11:09 У ГИБДД будет право аннулировать результаты техосмотра У ГИБДД будет право аннулировать результаты техосмотра
10:06 В Чите выписали из больницы заболевшего коронавирусом китайца В Чите выписали из больницы заболевшего коронавирусом китайца
08:54 Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу Депутат Рады предложил обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
11 ФЕВ, 23:59 Samsung представил еще один складной смартфон Samsung представил еще один складной смартфон
11 ФЕВ, 23:36 Найден способ отказаться от тестирования на животных при изучении рака Найден способ отказаться от тестирования на животных при изучении рака
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
Bloomberg рассказал о надежде Путина на правительство Мишустина
11 ФЕВ, 23:01 Китайский коронавирус получил официальное название Китайский коронавирус получил официальное название

Узнай, страна!

10:09 В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter