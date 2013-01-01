В Свердловской области начали этап реконструкции узлового центра питания региональной энергосистемы



В Свердловской области ПАО «ФСК ЕЭС» приступило к замене коммутационного оборудования 110 кВ подстанции 220 кВ «Калининская», питающей Екатеринбург. Завершающий этап комплексной реконструкции объекта общей стоимостью 2,4 млрд рублей нацелен на увеличение надежности электроснабжения потребителей, включая предприятия энергетического машиностроения и военно-промышленного комплекса в регионе.

На подстанции планируется завершить реконструкцию открытого распределительного устройства (ОРУ) 110 кВ с заменой 15 масляных выключателей на современные элегазовые аналоги российского производства. Все работы, в том числе перезавод девяти ЛЭП, будут проведены без ограничения электроснабжения потребителей.

В рамках предыдущих этапов проекта, помимо модернизации силового оборудования на энергообъекте, была выполнена установка систем цифровой связи и автоматизированного коммерческого учета электроэнергии.

Подстанция 220 кВ «Калининская» является узловым центром питания Свердловской энергосистемы. От надежности ее работы зависит электроснабжение потребителей северо-восточной части Екатеринбурга, включая крупные предприятия энергетического машиностроения – Уральский турбинный завод, АО «Уралэлектротяжмаш», а также машиностроительный завод им. М.И.Калинина.

Свердловская область, Уральский федеральный округ