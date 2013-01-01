В Свердловской области на заводе «Уралкабель» запустили новую линию для выпуска авто- и авиапроводов



В Екатеринбурге на заводе «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс) запустили современную экструзионную линию для выпуска различных видов кабельной продукции, в первую очередь - авто- и авиапроводов. Инвестиции в новое оборудование составили около 70 млн рублей.

Запуск новой линии позволяет предприятию решить основные задачи по расширению ассортимента выпускаемой продукции и освоению новых рынков сбыта. Производительность нового оборудования по сравнению с использовавшимся ранее вдвое выше за счет более высоких скоростей, высокой автоматизации и снижения трудоемкости.

Новая экструзионная линия имеет высокотехнологичное программное обеспечение, а также автоматизированную систему дозирования красителей с 12 бункерами (на старой линии их всего шесть). При этом работнику теперь не приходится вручную засыпать красители в дозатор: для замены цвета достаточно переключить кнопку на пульте управления. Таким образом, эффективность работы оператора увеличивается.

«Дополнительный экструдер позволяет перерабатывать современные материалы, например, фторполимеры. Провода, изготовленные с использованием фторполимеров, имеют более высокую теплостойкость — от плюс 150 градусов. Современная авиа — и автотехника рассчитана на провода с высоким температурным индексом. Это значит, что предприятие сможет предложить заказчикам новые продукты, решая задачи импортозамещения», — отметил директор АО «Уралкабель» Евгений Суходоев.

АО «Уралкабель» выпускает провода и кабели для различных отраслей народного хозяйства. Основными потребителями продукции (провода и кабели) являются предприятия металлургического, нефтегазодобывающего, энергетического комплексов, автомобильной, авиационной, строительной промышленности, Министерство обороны, Федеральное агентство по атомной энергии, структурные подразделения ОАО "Российских железных дорог". Сегодня «Уралкабель» имеет возможность поставлять автопровода не только российским автоконцернам, но и иностранным компаниям, работающим на территории РФ.

Свердловская область, Уральский федеральный округ