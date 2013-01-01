В Свердловской области изготовили первую «Ласточку» для РЖД с системой для беспилотных поездов



В Свердловской области завод «Уральские локомотивы» передал РЖД первый скоростной электропоезд «Ласточка» с системой «машинного зрения». Это первая система, которая предполагает возможность беспилотного вождения состава, разработанная по заказу РЖД специалистами АО «НИИАС» (Москва).

Алгоритм автоматического ведения состава посредством системы «машинного зрения» будет тестироваться на «Ласточке» на протяжении нескольких месяцев. Электропоезд оснащен набором датчиков, таких как видеокамера, тепловизор и лидары, каждый из которых выполняет свою функцию по распознаванию объектов на пути следования. Так, тепловизор срабатывает при плохих погодных условиях, видеокамера ориентирована на дальние расстояния (порядка 1,5 км), а лидары — на ближние дистанции (до 200 метров).

Освоение систем «машинного зрения» и точного позиционирования на основе технологии автоведения – этапы, предшествующие внедрению беспилотных технологий. Мониторинг и анализ работы новых систем позволит на основе полученных данных проработать технологии вождения подвижного состава без машинистов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ