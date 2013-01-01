В Свердловской области добыли изумруд, крупнейший с советских времен



На единственном в России изумрудодобывающем предприятии "Мариинский прииск" в Свердловской области добыли изумруд весом 1,6 килограмма. Это крупнейший экземпляр после изумруда, найденного в 1990 году, вес которого превышал два килограмма. Стоимость самородка вместе с собранной россыпью оценивается приблизительно в 32 миллиона рублей.

Драгоценный кристалл добыли в шахте на глубине около 260 метров. По словам генерального директора АО "Мариинский прииск" Евгения Василевского, камень подняли на поверхность практически в первозданном виде. Его ровные грани говорят о редкости и уникальности минерала. Шахтеров, нашедших изумруд, наградят премией.

На драгоценную находку уже есть покупатели. По цвету изумруд относится ко второй категории — "зеленый", по сорту его отнесли к третьей категории из-за природных трещин.

Предприятие "Мариинский прииск", входящее в госкорпорацию "Ростех", самое крупное в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. Его создали на базе Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения, где ежегодно добывают порядка 150 кг изумрудов, 15 кг александритов и более пяти тонн бериллов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ