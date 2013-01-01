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В Свердловской области изготовили первый в России экскаватор ЭКГ-18М с функцией «Help» для Кузбасса

Дек 16
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области изготовили первый в России экскаватор ЭКГ-18М с функцией «Help» для Кузбасса

В Екатеринбурге (Свердловская область) ПАО «Уралмашзавод» дорабатал серийную модель карьерных канатных экскаваторов с помощью специалистов АО «УК «Кузбассразрезуголь» (Кемеровская область). На Бачатском угольном разрезе Кузбасса начали монтаж нового экскаватора ЭКГ-18М, после чего он будет сдан в опытно-промышленную эксплуатацию. В информационной системе экскаватора впервые появилась функция «Help»: с ее помощью машинист может выводить инструкции по эксплуатации машины на монитор бортового компьютера.
Новая техника является усовершенствованной версией машины ЭКГ-18, которая широко используется в горной отрасли. Качественные изменения, направленные на повышение надежности, ресурса машины и безопасности работ, коснулись большинства основных узлов, конструкций и систем экскаватора.

В новом экскаваторе модернизировали механизм открывания днища ковша, благодаря чему уменьшился цикл его разгрузки в автосамосвал. Также специалисты улучшили конструктив стрелы и ходовой тележки, повысили герметичность, безопасность кузова, создали более комфортные условия для машиниста.

В ходе изготовления нового экскаватора на заводе была усовершенствована технология изготовления комплектующих и введен дополнительный контроль качества узлов машины на всех этапах их производства и монтажа.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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