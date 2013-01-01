В Свердловской области дан старт строительству моста через Нижнетагильский пруд за 4 млрд рублей
Фев 5
В Свердловской области подписали дорожную карту строительства моста через Нижнетагильский пруд. Это один из самых крупных инфраструктурных проектов на территории региона, который будет реализован с участием градообразующего предприятия «ЕВРАЗ». Работы общей стоимостью 4 млрд рублей начнутся в ближайшее время.
Возведение моста с четырьмя полосами движения диной 560 метров решит проблемы, связанные с логистической нагрузкой и загрязненностью воздуха в центральной части города, а также ускорит перемещения из одного отдаленного района Нижнего Тагила в другой.
Мостовой переход – сложное инженерное сооружение, при строительстве которого будут задействованы мощности нижне-тагильских поставщиков металлоконструкций. Завершить работы планируется к 300-летию города, в 2022 году.
Свердловская область, Уральский федеральный округ
5 Фев 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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