В Свердловской области будут производить двухэтажные электропоезда для РЖД



«Российские железные дороги" "Уральские локомотивы" подписали соглашение о расширении парка пассажирских поездов за счет инновационных двухэтажных электропоездов для эксплуатации в межрегиональном сообщении.

Новые поезда будут выпускать на совместном предприятии российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG в уральском городе Верхняя Пышма, а уровень локализации производства составит не менее 80 процентов.

Новые поезда дополнят существующий парк скоростных электричек и будут способствовать развитию в России скоростных пассажирских перевозок.

"В настоящее время на предприятии внедрены необходимые технологии для выпуска скоростных электропоездов: сформирована сильнейшая конструкторская школа, отлажено производство кузовов из алюминиевого профиля, используются современные технологии окраски, рамы тележек и колесные пары выпускаются на роботизированных комплексах. Предприятие готово к реализации инвестиционных проектов по расширению модельного ряда и организации серийного выпуска новых электропоездов", - отметил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи.

В рамках соглашения между РЖД и "Уральскими локомотивами" будет создана рабочая группа по подготовке технико-экономического обоснования и технических требований к двухэтажным электропоездам. Она оценит затраты на содержание, техническое обслуживание, подготовку инфраструктуры, а также определит требуемый объем поставки новых электропоездов.

Компания "Уральские локомотивы" создана в 2010 году на базе "Уральского завода железнодорожного машиностроения" для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод серийно выпускает грузовые электровозы постоянного тока 2ЭС6 "Синара", 2ЭС10 "Гранит" и пассажирские электропоезда "Ласточка".

Свердловская область, Уральский федеральный округ