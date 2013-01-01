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В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами

Мар 14
Москва Центральный федеральный округ
В Свердловской области полностью обновят инфраструктуру обращения с отходами

Экотехнопарк, двенадцать объектов по сортировке твердых коммунальных отходов и два по утилизации мусора планируется построить в регионе до 2024 года.
По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова в 2019 году на реализацию этого проекта будет направлено более 92 млн рублей - 31,1 млн рублей - из регионального и 61,3 млн рублей -из федерального бюджета.

Создание новых объектов утилизации ТКО позволит к 2024 году перерабатывать почти половину всего мусора, образуемого в Свердловской области.

В рамках нацпроекта "Экология" в России к 2024 году планируется ввести в промышленную эксплуатацию объекты по обработке ТКО с общей мощностью 37,1 млн т. Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей.

Сегодня региональные власти работают над проблемой снижения тарифов за вывоз ТКО и актуализируют базу данных о жильцах домов, что позволит исключить "двойные" квитанции.

С 1 января 2019 года в России стартовала так называемая мусорная реформа, в рамках которой ответственность за обращение с отходами перешла от мелких компаний к крупным региональным операторам. Были установлены новые тарифы на вывоз отходов, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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