В столице Чечни открыли новое здание Республиканской клинической больницы



В Грозном состоялось торжественное открытие нового корпуса Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Умара Ханбиева и мемориальной стелы, установленной в память 36 медработников, погибших при исполнении врачебного долга.

Новый корпус рассчитан на 270 мест, при этом мощность Клинической больницы увеличилась до 400 коек. Лечебное учреждение ориентировано на оказание экстренной помощи. Оно включает четырнадцать отделений — кардиологическое, хирургическое, урологическое, травматологическое, неврологическое, нейрохирургическое, гинекологическое, проктологическое, офтальмологическое и другие.

В своем приветственном слове глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в рамках объявленного Года здравоохранения в республике построены десятки медучреждений, которые оснащены необходимым современным оборудованием.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ